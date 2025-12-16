Menu
Dezembro já acumula mais de 60% da chuva registrada em novembro em Campo Grande

O volume em duas semanas já passa da metade do registrado no último mês na Capital; a cidade de Corumbá já tem o dobro do volume

16 dezembro 2025 - 11h24Sarah Chaves
Céu nublado após manhã chuvosaCéu nublado após manhã chuvosa   (Sarah Chaves/JD1)
As chuvas registradas nas primeiras semanas de dezembro já colocam o mês como um dos mais intensos do semestre em Mato Grosso do Sul, especialmente quando comparadas ao volume acumulado em novembro. Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), mostram que, em pouco mais de duas semanas de dezembro, diversas cidades já atingiram percentuais elevados e, em alguns casos, superiores ao total registrado ao longo de todo o mês anterior.

Em Campo Grande, o acumulado parcial de dezembro chega a aproximadamente 113 milímetros, impulsionado principalmente pela forte chuva registrada no dia 9, quando a Capital recebeu 86,4 mm em apenas 24 horas. O volume é considerado elevado para um curto intervalo de tempo e já representa mais de 60% do total de 181 mm registrados ao longo de todo o mês de novembro, quando a chuva foi mais frequente e melhor distribuída. A concentração em poucos episódios intensos tem causado transtornos pontuais, como alagamentos e danos à infraestrutura urbana.

A situação é ainda mais expressiva em Corumbá, onde os dados indicam que o município já ultrapassou 150 milímetros de chuva em dezembro, superando com folga o acumulado de novembro. O episódio mais significativo ocorreu também no dia 9, quando foram registrados 95,4 mm em 24 horas. Antes disso, o município já havia acumulado volumes relevantes, como 35,8 mm no dia 3, além de outros registros intermediários em diferentes estações de medição.

Em novembro, Corumbá encerrou o mês com cerca de 70 mm, menos da metade do que já choveu neste início de dezembro.

Outras cidades também aparecem com volumes expressivos neste começo de mês. Bela Vista lidera os registros pontuais, com 113,6 mm em 24 horas, seguida por Mundo Novo (88,4 mm), Inocência (70,4 mm) e Porto Murtinho, com acumulados significativos em diferentes dias. 

Diferentemente de novembro, quando as precipitações ocorreram de forma mais contínua ao longo do mês, dezembro tem sido marcado por eventos extremos.

