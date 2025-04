Dia amanhece com chuva e previsão é de mais água em MS

O dia amanheceu chuvoso em grande parte de Mato Grosso do Sul neste sábado (19), atrapalhando os planos de quem pretendia aproveitar ainda mais o feriadão, mas ajudando aqueles que querem apenas descansar e dormir.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorrido devido ao transporte de calor e umidade. Além disso, a chegada de uma frente fria e a atuação de baixa pressão atmosférica, favorecem a formação de nuvens e chuva no estado.

A temperaturas podem variar entre 18°C e 31°C. Em Campo Grande o termômetros variam entre 20°C e 29°C.

Confira no mapa:

