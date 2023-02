Dia amanhece com sol, mas previsão indica pancadas de chuva e rajadas de vento

A instabilidade no tempo continua dominando Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (14) o dia promete ser quente, com possibilidades de chuva em todo o estado. Para a Capital, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 30°C. O céu terá muitas nuvens e possibilidade para pancadas de chuva isoladas com rajadas de vento moderadas.

Conforme o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) a mudança de tempo é devido a uma combinação de calor e umidade que favorece a formação de nuvens com probabilidade para chuvas, sendo algumas pancadas de chuvas mais intensas, com raios e rajadas de vento.

Na região Sul, em Dourados a máxima deve atingir os 32°C, já em Ponta Porã o município está sob um alerta de tempestade.

Confira o mapa com a previsão completa:

