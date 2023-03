Dia amanhece nublado e previsÃ£o aponta chegada de mais chuva em MS

A quinta-feira (16) amanheceu com muitas nuvens, conforme a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo) o tempo nublado indica a chegada de mais chuva em Mato Grosso do Sul. Na Capital, a temperatura varia entre 21°C e 26°C, com pancadas e trovoadas isoladas.

As maiores temperaturas são esperadas nas regiões pantaneira, norte e sudoeste do Estado, em Corumbá a máxima deve alcançar os 31°C, enquanto a mínima fica na casa dos 23°C.

As menores são previstas para as regiões central e sul. No Bolsão e no leste do Estado, as temperaturas podem atingir 28°C em Anaurilândia.

Confira a previsão completa no mapa abaixo:

