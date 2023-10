Dia começa com sol e ventos, mas previsão é de chuva em Campo Grande

Com o clima de Campo Grande se tornando mais difícil de se prever do que adivinhar os números da Mega-Sena, o campo-grandense pode esperar mais uma vez uma mudança brusca no clima neste sábado (7) e domingo (8).

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, os moradores de Campo Grande precisarão se atentar, já que uma tempestade com ventos de até 70 km/h deve atender a Cidade Morena durante a noite de hoje e madrugada de amanhã.

Além dos ventos, a chuva vira acompanhada de raios, trovoadas e queda de granizo.

Apesar da tempestade, a previsão de mínima para este sábado na Capital é de mínima de 27ºC e máxima de até 37°C.

Essa previsão também é confirmada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), que alerta para um tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada em algumas regiões do Estado.

Para temperaturas de hoje, moradores das regiões sul e leste do estado podem esperar temperaturas mínimas entre 22-26°C e máximas que podem atingir os 40°C. Nas regiões norte, bolsão, pantaneira e sudoeste, deve-se esperar mínimas de 22-27°C e máximas de 39ºC.

