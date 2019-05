Dia das Mães pode ser “fresquinho” e com chuva, na capital

O tempo muda no final de semana e a previsão para o próximo domingo (12), data que é celebrado o Dia das Mães, pode ser de baixas temperaturas, em Campo Grande.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo muda a partir de sexta-feira (10), o céu fica parcialmente nublado com possibilidades de chuva em áreas isoladas, à tarde. No sábado (11), a chuva vem com trovoadas isoladas e os termômetros marcam mínima de 22°C.



No domingo, o tempo continua nublado com chuva isolada e a temperatura cai para 18°C e, na segunda-feira a temperatura começa a subir.

