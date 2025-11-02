Menu
Menu Busca domingo, 02 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Dia de Finados será quente e com pancadas de chuvas isoladas em MS

Em alguns pontos podem ocorrer tempestades com ventos de 60km/h

02 novembro 2025 - 08h46Brenda Assis     atualizado em 02/11/2025 às 08h48
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol   (Luiz Vinicius)

O Dia de Finados, celebrado neste domingo 2 de novembro, será de muito calor, sol forte e pancadas de chuva no fim do dia. Há também previsão de tempestades com raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões centro-sul, sudoeste e leste. Em alguns pontos, as rajadas podem passar dos 60 km/h.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo deve ficar com sol entre nuvens e aumento da nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas em várias regiões do Estado.

As temperaturas seguem elevadas em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. No Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, os termômetros variam entre 18°C e 30°C. No Pantanal e no Sudoeste, o calor será ainda mais intenso, com mínimas de 22°C e máximas chegando a 33°C. Já nas regiões Bolsão, Leste e Norte, a variação fica entre 20°C e 32°C.

Em Campo Grande, o domingo deve começar abafado, com temperaturas entre 21°C e 23°C, podendo atingir 30°C à tarde. Os ventos sopram do quadrante norte, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h.

O Cemtec alerta que, apesar do predomínio do calor, o avanço da umidade e o aquecimento durante o dia favorecem a formação de nuvens carregadas e pancadas isoladas de chuva, cenário comum nesta época do ano.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Inmet alerta para tempestade com risco de ventos fortes e granizo em MS neste fim de semana
Clima
Inmet alerta para tempestade com risco de ventos fortes e granizo em MS neste fim de semana
Com previsão de tempestade, Energisa alerta para cuidados com a energia; veja
Clima
Com previsão de tempestade, Energisa alerta para cuidados com a energia; veja
Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Novembro começa com muito calor em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol
Clima
Mesmo com máxima de 32°C, meteorologia não descarta chuva no 'sextou' de MS
Céu de Campo Grande amanheceu nublado
Clima
Quinta-feira tem tempo instável e clima ameno em Mato Grosso do Sul
Em Campo Grande, céu nublado e com direito a neblina
Clima
Cidade de MS amanhece com 13°C durante chegada de frente fria
Tempo volta a amanhecer nublado
Clima
Frente fria pousa em MS e deve trazer chuva e provocar queda nas temperaturas
Frio de outubro bate recorde em décadas
Clima
Campo Grande encerra outubro com a menor temperatura do mês em seis anos
Céu de Campo Grande amanheceu nublado
Clima
Tempo segue instável e com chances de chuva nesta terça-feira em MS
CMPI do INSS
Clima
CPMI do INSS ouve ex-diretor Alexandre Guimarães sobre fraudes na Previdência

Mais Lidas

Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho