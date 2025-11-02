Dia de Finados será quente e com pancadas de chuvas isoladas em MS

O Dia de Finados, celebrado neste domingo 2 de novembro, será de muito calor, sol forte e pancadas de chuva no fim do dia. Há também previsão de tempestades com raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões centro-sul, sudoeste e leste. Em alguns pontos, as rajadas podem passar dos 60 km/h.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo deve ficar com sol entre nuvens e aumento da nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas em várias regiões do Estado.

As temperaturas seguem elevadas em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. No Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, os termômetros variam entre 18°C e 30°C. No Pantanal e no Sudoeste, o calor será ainda mais intenso, com mínimas de 22°C e máximas chegando a 33°C. Já nas regiões Bolsão, Leste e Norte, a variação fica entre 20°C e 32°C.

Em Campo Grande, o domingo deve começar abafado, com temperaturas entre 21°C e 23°C, podendo atingir 30°C à tarde. Os ventos sopram do quadrante norte, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h.

O Cemtec alerta que, apesar do predomínio do calor, o avanço da umidade e o aquecimento durante o dia favorecem a formação de nuvens carregadas e pancadas isoladas de chuva, cenário comum nesta época do ano.

