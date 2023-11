Dia deve ser quente com possibilidade de chuva na Capital

Mato Grosso do Sul tem expectativa de chuvas de intensidade fraca a moderada para esta quinta-feira (2), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Aliado às chuvas, ainda devem ocorrer rajadas de vento em grande parte do estado. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40km/h e 60km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

Ainda podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e queda de granizo principalmente nas regiões sul, sudeste, sudoeste, central e leste do Estado.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima chega aos 31°C. Em Dourados, a mínima é de 21°C e máxima de 31°C, semelhante à capital. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã marca 20°C pela manhã e 30°C a tarde. No Cone-Sul e Leste do estado, Iguatemi e Anaurilândia registram 21°C inicialmente, com máximas de 30°C e 32°C, respectivamente.

No Bolsão, os termômetros de Três Lagoas marcam 22°C no início do dia e chegam aos 33°C, enquanto Paranaíba apresenta variação entre 23°C e 33°C. Coxim, na região Norte, tem mínima de 24°C e máxima de 36°C.

Na região pantaneira, as temperaturas em Corumbá e Aquidauana iniciam aos 25°C e atingem 36°C ao longo do dia. No Sudoeste, Porto Murtinho é responsável pela temperatura mais alta desta quinta-feira, com mínima de 25°C e máxima que pode atingir até 37°C.

