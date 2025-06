Dia dos Namorados será marcado pelo tempo ameno, mas com sol em MS

O Dia dos Namorados, comemorado neste 12 de junho, será marcado pelas temperaturas amenas - ou até um pouco baixas em algumas regiões, mas o sol aparecerá para esquentar um pouquinho durante a tarde desta quinta-feira.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão tempo com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia e com um sistema atmosférico que inibe a formação de nuvens de chuva.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 8-12°C e máximas entre 18-24°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 6-8°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 11-18°C e as máximas entre 20-24°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 13-17°C e máximas entre 21-26°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 11-14°C e máximas entre 20-22°C.

