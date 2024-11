Dia será de sol com possibilidade de chuvas isoladas na Capital

A previsão do tempo para esta quarta-feira (27) é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer chuvas isoladas em Campo Grande.

A probabilidade de chuva é maior nos períodos da tarde e noite com rajadas de ventos moderadas. A temperatura máxima não deve passar dos 33°C e a mínima ao anoitecer pode chegar a 25°C.



A umidade do ar fica entre 35% a 80% na Capital.

