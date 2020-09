Dia será de sol e poucas nuvens com máxima de 32°C na capital

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), divulgou nesta quinta-feira (24), a previsão para Campo Grande e todo o Estado.

A capital terá tempo claro e céu aberto hoje, com a umidade relativa do ar variando de 30% a 85%, a temperatura máxima pode atingir os 32°C, com rajadas de ventos fracos, já a mínima pode chegar a 18°C.

No interior do Mato Grosso do Sul, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões e sem expectativa de chuva. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 16 °C a 37 °C e na capital variação está estimada em 18 °C a 32 °C.

Confira como ficará o clima nas regiões abaixo:





