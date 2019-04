Dia será de sol e tempo estável em todo o estado

A terça-feira (9) amanheceu com céu aberto e ensolarado, com clima mais ameno nas primeiras horas da manhã. O tempo fica mais estável, mas o ar seco predomina sobre o estado, deixando a umidade do ar mais baixa no fim da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas voltam a subir, trazendo um clima mais quente nos próximos dias. No estado, a mínima é 15ºC e a máxima 32ºC, já em Campo Grande fica na casa dos 17ºC a 29ºC.

