Dia serÃ¡ de sol e tempo instÃ¡vel em todo estado

A segunda-feira (18) amanheceu com céu pouco nublado e sol entre nuvens, o clima ameno permanece durante parte do dia, mas o tempo continua instável na capital e no estado. A previsão aponta chuvas fortes na região oeste, centro e sul do MS.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a instabilidade deixa o clima mais fresco, mas as temperaturas ainda seguem altas. Em Campo Grande, a mínima é 22ºC e a máxima 32ºC, já no estado fica na casa 20ºC a 30ºC.

