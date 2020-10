Dia será de temperaturas amenas e céu claro neste sábado

As chances de chuva são baixas neste sábado (31), porém podem ocorrer devidos a instabilidades, em Campo Grande, e a umidade do ar deve se manter elevada.

O tempo será firme, apesar da brisa fria da manhã de hoje, a temperatura máxima pode chegar a 28°C na capital, enquanto a mínima fica na casa das 18°C.

Em Mato Grosso do Sul, as condições estimadas são de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas apenas nas regiões norte e nordeste.

Mesmo com as baixas chances de chuvas nas demais áreas, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não descarta a possibilidade de ocorrência de chuva isolada devido a formação de instabilidades ao longo do dia, pois a umidade e a temperatura estarão favoráveis.

A umidade se mantém elevada e a variação está estimada em 85% a 50%. E as temperaturas podem variar de 16°C a 33°C.

