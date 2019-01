Dia tem céu claro, com previsão de pancadas de chuvas e trovoadas à tarde

Saiba Mais Clima Defesa Civil emite alerta de temporais em MS

O dia amanheceu ensolarado e encoberto de nuvens na capital, mas a previsão é de tempo nublado e pancadas de chuvas com trovadas na parte da tarde. No estado, a previsão também é de céu claro e pode ter chuvas fortes em determinadas regiões, como centro, sul e sudeste.

Segundo o Inmet, há possibilidades de temporais e até sábado seguimos com clima ameno. As temperaturas voltam a subir a partir de domingo. Em Campo Grande a mínima será de 23ºC e máxima de 31º. Já no estado, as temperaturas ficam na casa dos 21ºC a 35ºC.

