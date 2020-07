Dia todo será nublado com frio de 7ºC na capital

Priscilla Porangaba, com informações do Inmet

A previsão do tempo para esta quinta-feira (9) é de dia inteiro com céu nublado, com Campo Grande, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o Instituto, as temperaturas podem oscilar entre a mínima de 7°C, e máxima de até 22ºC com umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 80%.

Em Dourados, o céu deve ficar poucas muitas nuvens passando para nublado à noite, com temperatura mínima de 8ºC e máxima de 22ºC.

Já em Corumbá, a previsão é de poucas nuvens e a temperatura oscila entre 8ºC e 30ºC.

