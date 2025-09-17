Diante de especulações, o horário de verão volta esse ano? Entenda

Suspenso desde 2019, o horário de verão ainda rende engajamento nas redes sociais e está entre os mais procurados no Google Trends nas últimas semanas. O motivo? É o mesmo de todo ano, com a chegada da primavera, vem também as especulações de um possível retorno, porém, não há nada confirmado pelo Governo Federal.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o horário de verão surgiu para reduzir o consumo de energia elétrica e aproveitar mais a luz natural com o adiantamento do relógio em uma hora.

Porém, o hábito de consumo de energia da população mudou e, com isso, a medida parou de produzir os resultados esperados, perdendo sua razão de ser aplicado sob o ponto de vista do setor elétrico.

Diante desse novo perfil de consumo, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) realizou novos estudos sobre os impactos do Horário de Verão e foram esses resultados que convergiram para a constatação de que o Horário de Verão não mais produzia os resultados esperados de redução de consumo de energia elétrica.

Além de Mato Grosso do Sul, os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal também tinham essa modalidade aplicada.

Mas, nem tudo está perdido, o Ministério de Minas e Energia ainda avalia a situação. Um dos fatores analisados pela pasta é a disponibilidade de energia até fevereiro de 2026. Eles levaram em conta os níveis de chuva, que interferem na produção das hidrelétricas.

Mas, segundo o governo, as condições dos reservatórios estão dentro da normalidade, mesmo com o longo período seco do inverno, que termina agora. Com isso, a situação do Sistema Interligado Nacional é melhor que a do ano passado.

