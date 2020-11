Domingão de muito calorão em MS

O sol segue predominando em todas as regiões de Mato Grosso do Sul neste domingo (22). A meteorologia indica que o dia será de tempo claro com períodos de parcialmente nublado e sem expectativa de chuva.

Neste dia a umidade do ar atingirá estado de atenção à saúde com variação entre 70% a 30%. Devido a secura o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) recomenda cuidados como, aumento da ingestão de líquidos, cuidado com idosos e crianças, umidificar ambientes e evitar aglomerações.

O vento fraco em todas as regiões deve aumentar a sensação de calor. As temperaturas poderão variar entre de 17°C a 38°C e na capital variação está estimada em 21°C a 34°C.

Em Dourados a máxima chega aos 33°C, já em Três Lagoas, Bataguassu e Chapadão do Sul, a máxima drve chegar aos 35°, nos município de Jardim e Paranaíba não passa dos 36°C, temperaturas altas também serão registradas em Corumba, Miranda, Aquidauana, Porto Murtinho e Sonora os termometros devem registrar 37°C. A maior temperatura deve ser registrada em Água Clara, que chega aos incríveis 38°C.

