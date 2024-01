'Domingão' será de calor com possibilidade de chuva isolada em MS

O 'domingão' em Campo Grande amanheceu com céu aberto e, conforme a previsão para Mato Grosso do Sul, o calor deve predominar com possibilidade de chuva no período da tarde. As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para a Capital, poucas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura máxima na casa dos 32ºC. Em Mundo Novo, a máxima será de 31ºC, em Maracaju, Paranaíba, Dourados e Ponta Porã 33ºC, em Chapadão do Sul, Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas 35ºC, em Miranda e Sonora 36ºC, em Porto Murtinho, Água Clara, Aquidauana, Corumbá e Rio Verde de Mato Grosso 37ºC.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica sol, aumento de nebulosidade e pancadas de chuva típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade. Porém, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

