Domingão será de sol e chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul

O domingo promete ser ensolarado em Mato Grosso do Sul, mas também de chuvas isoladas no decorrer do dia. Isso porque o Estado está na rota de dois alertas de perigo potencial, de precipitações intensas e com ventos de até 60 km.

Em Campo Grande, a temperatura mínima deve ser de 23ºC e, a máxima, de 36ºC, com umidade de 90%. É a tendência para todo MS, como em Três Lagoas, que oscila de 25ºC a 36ºC, Bela Vista, de 25ºC a 38ºC e Maracaju, de 24ºC a37ºC. Porto Murtinho, que sempre se destaca por estar entre as mais quentes do País, pode chegar a 38ºC.

Há ainda um alerta para a população de seis municípios do Estado, que deve ficar atenta com chuvas de 20 a 30 milímetros e ventos de 40 a 60 km/h. São eles: Eldorado, Itaquiraí, Jateí, Mundo Novo, Naviraí, Taquarussu.

