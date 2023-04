Domingo amanhece com 'céu de brigadeiro' e elevação da temperatura

O céu já aparece limpo neste domingo (23), e de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo estável terá variação de nebulosidade.



Porém não se descarta a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas neste domingo, nas regiões central, bolsão e norte.



As temperaturas estão em gradativa elevação. Em Campo Grande, mínimas entre 15/18°C e máxima de 30°C.



Nas regiões sul e leste do estado são esperadas

temperaturas mínimas entre 11/14°C e máximas de até 29°C. Nas regiões

norte e oeste, esperam-se mínimas entre 14/21°C e máximas de até 32°C.



Os ventos que atuam de Leste e Sudeste podem chegar a 50 km/h.



