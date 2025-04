Domingo começa com sol, mas previsão é de chuva em todo o estado

O domingo (13) começou com sol aberto em Campo Grande, mas as possibilidades de chuva não são descartadas pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), tanto na Capital como no interior do estado.

As chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento que atingiram o estado neste sábado (12), é uma situação meteorológica devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Além disso, o avanço de cavados e a atuação de uma frente fria oceânica favorece a formação de nuvens e chuvas.

Na Capital, a temperatura oscila entre 22°Ce 27°C, com possibilidades de chuva. Para o bolsão, Três Lagoas, a máxima fica na casa dos 31°C, já a mínima não deve passar dos 23°C.

Após o temporal de ontem, Dourados continua com previsão de chuva, a máxima prevista é de 28°C e a mínima de 20°C.Confira as temperaturas previstas para esse domingo em todo o estado.

