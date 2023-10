Domingo dá uma "folga" e Estado deve registrar queda na temperatura

Este domingo (8) é um dia de alegria para muitos que estavam sofrendo com o calor, já que segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), deve haver uma queda nas temperaturas ao redor do Estado.

Em Campo Grande, o clima já demonstra uma mudança, com mínima de 21°C e máximas de até 31°C.

No restante do Estado, as mínimas devem variar entre 17-21°C, já as máximas devem atingir os 31°C nas regiões sul e leste do estado. As regiões norte, pantaneira, sudoeste e bolsão devem registrar temperaturas mínimas entre 19-24°C e máximas de até 36°C.

Os ventos também atuam neste domingo, do quadrante sul, com velocidades entre 30-50 km/h, podendo ultrapassar os 50 km/h em alguns momentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também