Domingo do Dia da Mulher serÃ¡ de sol na capital

Segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), o dia será claro com períodos de parcialmente nublado em Campo Grande neste domingo (8).

De acordo com o Inmet, não há previsão de chuvas. O calor prevalece com mínima prevista de 22º C e máxima de 34º C, com umidade relativa do ar máxima de 70%.

Pode chover em pontos isolados no extremo norte e nordeste do Estado. A mínima será de 18º C e a máxima de 39º C.

O tempo continua firme com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade , principalmente no período da tarde.

