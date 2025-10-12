Domingo é de calor em MS, mas com risco de temporal por causa de frente fria

Mato Grosso do Sul segue sob alerta de possíveis tempestades e para esse domingo (12), feriado nacional, a meteorologia sul-mato-grossense reforça a aproximação de uma frente fria que ajudará na instabilidade e formação da chuva.

Embora exista esse cenário, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), aponta que o calor também deverá estar presente ao longo do dia com temperaturas próximas aos 37°C em algumas regiões.

Segundo o sistema meteorológico, o avanço de uma frente fria, associado a um ciclone extratropical e ao intenso transporte de ar quente e úmido, além da presença de áreas de baixa pressão e cavados, cria condições favoráveis para a ocorrência de chuvas e tempestades em grande parte do estado.

Há potencial para tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. São esperados acumulados significativos de precipitação, acima de 30 milímetros.

Estão previstas mínimas entre 17-21°C e máximas entre 24-31°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 22-26°C e máxima entre 29-37°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19-23°C e máximas entre 26-33°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas de até 31°C.

