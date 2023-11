Domingo é marcado por dia nublado e ventania na Capital

Segundo previsão meteorológica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), ainda existe possibilidade de chuva para este domingo (19), porém, ainda acompanhada de altas temperaturas.

Na Capital, moradores de algumas regiões já acordaram com o céu nublado, acendendo um pouco a esperança do campo-grandense de uma chuva durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 25°C, enquanto a máxima é de até 31°C.

Nas regiões sul e leste do estado, deve-se esperar mínimas entre 22ºC e 24°C, e máximas de até 32°C. Na região pantaneira e região sudoeste, o sul-mato-grossense deve esperar mínimas entre 26ºC e 28°C e máximas de até 37°C.

O Cemtec ainda aponta para a possibilidade de fortes ventos, que podem chegar até os 60 km/h, com rajadas pontuais que podem ultrapassar essa velocidade.

