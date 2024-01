Domingo na Capital promete ser ensolarado, com máxima de 33ºC

Sem previsão de chuva, com sol firme e poucas nuvens no céu, clima em Campo Grande neste domingo (28) é ensolarado com máxima de 33ºC e mínima de 20ºC.

Porém, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em todo o estado há previsão de chuvas isoladas por conta da convergência de umidade e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em Corumbá, a máxima deve chegar a 41ºC e em Aquidauana, 39ºC.

