Domingo pode ser de tempestade em várias regiões do Estado

O último domingo (29) do mês chegou, e ele se encerra com um clima instável em todo o Estado, com previsão de tempestades, acompanhadas de raio, rajadas de vento e máximas que podem chegar aos 37ºC.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a instabilidade deve atingir principalmente as regiões sul, sudeste, leste, central e bolsão do Estado.

Para a região de Campo Grande, a previsão é que as temperaturas variem, com mínimas de 24ºC e máximas de 32ºC.

O sul-mato-grossense deve esperar mínimas entre 22ºC e 24°C e máximas que podem atingir os 35°C nas regiões sul, leste e bolsão.

Nas demais regiões de Mato Grosso do Sul, deve-se esperar temperaturas mínimas entre 24ªC e 27°C e máximas de até 37°C.

Além disso, moradores do quadrante centro-norte do Estado devem esperar ventos que batam 60 km/h, com rajadas que possam ocasionalmente serem mais fortes.

