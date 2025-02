Domingo pode ter calor de 36ºC, mas chuvas no decorrer do dia em MS

A previsão do tempo para este domingo (23) em Mato Grosso do Sul, tempo com sol e variação de nebulosidade, podendo fazer com que as temperaturas máximas possam chegar até os 36ºC, mas com possibilidades de chuva a qualquer momento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido ao aquecimento diurno, aliado ao deslocamento de cavados.

São previstas temperaturas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-35°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 25-27°C e máximas entre 36-39°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 30-34°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 31-33°C

