Domingo promete ser fresquinho e com possibilidade de chuva em MS

O domingo (6) promete ter mais um dia fresquinho e com as mínimas amanhecendo abaixo do esperado em várias regiões de Mato Grosso do Sul, em razão da passagem de uma frente fria, que foi capaz de provocar essa mudança climática.

Assim, o tempo fica mais estável e com bastante variação de nebulosidade.

Conforme a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não dá para se descartar a presença das chuvas rápidas, mas também, a possibilidade de tempestades em algumas regiões.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 16-18°C e máximas entre 23-29°C para as regiões sul e sudeste do estado. Pontualmente, podem ocorrer temperaturas abaixo dos 15°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira são previstas mínimas entre 17-23°C e máximas entre 23-32°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 29-32°C. Em Campo Grande, mínimas entre 19-21°C e máximas entre 28-30°C.

