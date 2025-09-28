Menu
Domingo promete ter forte calor e baixa umidade em Mato Grosso do Sul

Porém, em algumas regiões, como Pantanal, Sudoeste e Sul, poderão ocorrer pancadas de chuva de níveis fracos a moderados

28 setembro 2025 - 08h10Luiz Vinicius
Calor segue predominante em Campo GrandeCalor segue predominante em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul enfrentará mais um dia de calor neste domingo (28), com direito a baixa umidade relativa do ar, permanecendo em alerta na casa dos 15% e 35%.

Porém, em algumas regiões, como Pantanal, Sudoeste e Sul, poderão ocorrer pancadas de chuva de níveis fracos a moderados, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O sistema meteorológico ainda aponta que em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de calor e umidade, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação as temperaturas, estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 24-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21-26°C e máximas entre 27-35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19-24°C e máximas entre 34-37°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23-25°C e máximas entre 32-34°C.

