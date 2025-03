Domingo serÃ¡ com muito sol e calor em MS

O dia deverá ser com muito sol e calor em Mato Grosso do Sul ao longo deste domingo (9). As temperaturas devem ficar acima da média histórica, podendo atingir mais de 39°C.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), além do calorão a umidade relativa do ar deve variar entre 20 e 40% ao longo do dia.

Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um amplo sistema de alta pressão atmosférica que imóvel a formação de nuvens chuvosas, favorecendo o tempo mais quente e seco no estado.

São esperadas temperadas mínimas de 21°C e máximas de de 38°C na região sul, leste e sudeste. Enquanto isso, na região pantaneira e sudoeste os valores ficam entre 24°C e 38°C.

Em Campo Grande, as mínimas começam a partir dos 21°C enas máximas podem passar os 34°C.

