Domingo será de calor em Campo Grande

Os moradores de Campo Grande podem esperar um domingo (10) quente na capital, as temperaturas prometem chegar à máxima de 29°C e mínimas de 15°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O instituo ainda revela que o céu da capital ficará claro com névoa seca e parcialmente nublado em alguns períodos com a umidade do ar podendo alcançar 80%.

No Mato Grosso do Sul as temperaturas devem variar entre 12°C e 32°C, com céu claro com névoa seca e períodos de parcialmente nublado, segundo o Inmet.

A umidade relativa do ar no estado ficará entre 30% e 85%. Apenas amanhã algumas regiões do estado podem esperar pancadas de chuva como no Pantanal e região norte do MS.

Deixe seu Comentário

Leia Também