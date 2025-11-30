Menu
Menu Busca domingo, 30 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Clima

Domingo será de calor intenso e chuva isolada em Mato Grosso do Sul

A temperatura máxima pode chegar a 40°C em algumas regiões, com instabilidades avançando pelo Estado

30 novembro 2025 - 08h45Sarah Chaves
Dia amanhece com sol em 'céu de brigadeiro'Dia amanhece com sol em 'céu de brigadeiro'   (Sarah Chaves/JD1)
Dr Canela

Este domingo (30), deve ser marcado por tempo firme na maior parte de Mato Grosso do Sul, com sol, calor e aumento gradual da nebulosidade. A partir da tarde, áreas de instabilidade avançam pelo estado e podem provocar pancadas de chuva, inclusive com tempestades isoladas, raios e rajadas de vento acima de 60 km/h, especialmente na metade leste.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) temperaturas continuam elevadas: no Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as máximas variam de 33°C a 39°C; no Pantanal e Sudoeste, chegam a 38°C; no Norte, ficam entre 35°C e 37°C; e no Bolsão e Leste, podem atingir 40°C, com destaque para Três Lagoas. Em Campo Grande, a mínima prevista é entre 23°C e 25°C e a máxima alcança 34°C a 35°C.

A umidade relativa do ar permanece baixa, entre 15% e 35%, e os ventos sopram dos quadrantes leste a norte, com intensidade de 40 a 60 km/h.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Freepik
Clima
Sábado será de calor intenso e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendo
Clima
Calor de 40°C predomina nesta sexta-feira e umidade deve ficar em 15% em MS
Foto: Reprodução
Clima
Calor extremo de quase 40°C e ar seco marcam a semana em MS
Tempo amanheceu com alguns nuvens, mas calor predomina
Clima
Calor intenso se mantém firme, mas meteorologia não descarta tempestades em MS
Sol entre nuvens em Campo Grande
Clima
Calor se intensifica nesta quarta-feira e umidade fica em baixa em MS
Sol apareceu entre nuvens na Capital
Clima
Calor chega com força nesta terça e MS pode ter máxima de 39°C
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
Semana começa possibilidade de chuva em meio ao calor em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Será que chove? Meteorologia diz que sim, mesmo em meio a calorão de domingo em MS
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
Fim de semana terá sol e chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul
Calor será intensa, e máxima pode chegar a 36°C na capital
Clima
Tereré é aliado contra calor e máximas de 38°C em MS no início do fim de semana

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua
Polícia
AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping