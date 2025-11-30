Domingo será de calor intenso e chuva isolada em Mato Grosso do Sul

Este domingo (30), deve ser marcado por tempo firme na maior parte de Mato Grosso do Sul, com sol, calor e aumento gradual da nebulosidade. A partir da tarde, áreas de instabilidade avançam pelo estado e podem provocar pancadas de chuva, inclusive com tempestades isoladas, raios e rajadas de vento acima de 60 km/h, especialmente na metade leste.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) temperaturas continuam elevadas: no Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as máximas variam de 33°C a 39°C; no Pantanal e Sudoeste, chegam a 38°C; no Norte, ficam entre 35°C e 37°C; e no Bolsão e Leste, podem atingir 40°C, com destaque para Três Lagoas. Em Campo Grande, a mínima prevista é entre 23°C e 25°C e a máxima alcança 34°C a 35°C.

A umidade relativa do ar permanece baixa, entre 15% e 35%, e os ventos sopram dos quadrantes leste a norte, com intensidade de 40 a 60 km/h.

