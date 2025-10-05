Domingo será de calorão e tempo firme

O tempo permanece firme em Mato Grosso do Sul neste domingo (5) com predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do dia, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica.



Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas continuam elevadas, podendo atingir máximas entre 38°C e 41°C, especialmente nas regiões norte, sudoeste, pantaneira e bolsão.



A umidade relativa do ar deve atingir níveis críticos durante a tarde, variando entre 10% e 30%, o que exige atenção redobrada com hidratação, saúde e prevenção de incêndios florestais.



São esperadas mínimas entre 19°C e 22°C e máximas entre 33°C e 38°C nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas ficam entre 22°C e 26°C, com máximas de 36°C a 41°C.



Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas de 22°C a 26°C e máximas de 35°C a 40°C.



Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C a 24°C e a máxima pode chegar a 36°C. Os ventos sopram do quadrante leste/nordeste, com intensidade entre 40 e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas acima de 60 km/h em alguns pontos do Estado.

