domingo, 05 de outubro de 2025
Clima

Domingo será de calorão e tempo firme

Termômetros passam dos 40°C e ar seco predomina durante a tarde

05 outubro 2025 - 08h45
Foto: PN Notícias Foto: PN Notícias  

O tempo permanece firme em Mato Grosso do Sul neste domingo (5) com predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do dia, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas continuam elevadas, podendo atingir máximas entre 38°C e 41°C, especialmente nas regiões norte, sudoeste, pantaneira e bolsão.

A umidade relativa do ar deve atingir níveis críticos durante a tarde, variando entre 10% e 30%, o que exige atenção redobrada com hidratação, saúde e prevenção de incêndios florestais.

São esperadas mínimas entre 19°C e 22°C e máximas entre 33°C e 38°C nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados.
Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas ficam entre 22°C e 26°C, com máximas de 36°C a 41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas de 22°C a 26°C e máximas de 35°C a 40°C.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C a 24°C e a máxima pode chegar a 36°C. Os ventos sopram do quadrante leste/nordeste, com intensidade entre 40 e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas acima de 60 km/h em alguns pontos do Estado.

