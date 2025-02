Domingo será de clima seco e elevação das temperaturas

Neste domingo (9), a previsão do tempo promete clima seco e quente, com aumento na temperatura, podendo inclusive ter baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%.



Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) isso ocorre devido transporte de umidade, aliado ao aquecimento diurno, causando chuvas e até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.



A máxima pode chegar a 37°C nas regiões Sudoeste e Pantanal. Em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã na região de fronteira, valores não devem passar dos 34°C.

