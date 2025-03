Domingo será de sol com temperaturas acima dos 30ºC no Estado

Para o primeiro domingo (2) de março a previsão indica calor e variação de nebulosidade. As temperaturas terão valores acima da média histórica e que podem atingir 36°C a 39°C em Mat Grosso do Sul. Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20 e 40%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), toda essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um amplo sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo mais quente e seco.

Por outro lado, o aquecimento diurno, aliado a convergência de umidade e deslocamento de cavados, favorece o aumento da nebulosidade, com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade.

De forma pontual, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com maior destaque nas regiões norte e noroeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Para Campo Grande são previstas mínima de 22°C e máxima de 32°C. São previstas temperaturas mínimas entre 21°C e 25°C e máximas entre 30°C e 39°C para as regiões sul, leste e sudeste do Estado.

Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23°C e 26°C e máximas entre 28°C e 37°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21°C e 25°C e máximas entre 31°C e 39°C.

