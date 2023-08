Domingo será de sol com tempo firme em Campo Grande

Segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), este primeiro domingo (6) do mês de agosto deve ser marcado por tempo firme e ensolarado no Estado, com temperaturas chegando até 39°C.

A expectativa é que haja estabilidade e haja continuidade do tempo quente e seco, já que um bloqueio atmosférico inibe a formação de nuvens de chuva no Estado.

Além disso, o Cemtec alerta para os baixos valores de umidade relativa do ar, e destaca que essa época exige cuidado redobrado com a saúde, tanto dos humanos quanto de animais e plantas.

Em Campo Grande, as mínimas devem ficar entre 18 e 20°C, e as máximas não devem passar da casa dos 34°C.

