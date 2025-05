Domingo será de sol e calor em MS antes da chegada de frente fria

O domingo (25) será marcado por tempo firme e temperaturas elevadas em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a presença de um sistema de alta pressão mantém a estabilidade atmosférica no Estado, garantindo predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do dia.

As temperaturas ao amanhecer seguem amenas, variando entre 15°C e 22°C, a depender da região. No entanto, o tempo aberto e o ar seco favorecem uma rápida elevação dos termômetros durante o dia, com máximas que podem ultrapassar os 30°C em áreas do norte, nordeste, sudoeste e no Pantanal.

Na região Sul, Cone-sul e Grande Dourados, os termômetros devem marcar entre 15°C e 17°C pela manhã, com máximas de até 30°C à tarde. Já no Sudoeste e Pantanal, a mínima varia de 17°C a 22°C, com picos de calor que podem atingir 33°C.

No Bolsão, Leste e Norte do Estado, a manhã começa com temperaturas entre 15°C e 19°C, subindo para até 32°C ao longo do dia. Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 18°C e máxima de 31°C.

Apesar do calor deste domingo, a previsão indica que uma frente fria deve chegar ao Estado nos próximos dias, alterando o cenário climático já a partir da próxima semana.

