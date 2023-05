Domingo será de sol e tempo seco

Apesar deste domingo (21) ter começado com ventos frescos, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) aponta que o dia será ensolarado e marcado por variações na nebulosidade e baixa umidade relativa do ar.

Segundo o órgão, uma intensa massa de ar seco cobre boa parte do Estado, favorecendo o tempo seco e criando uma diferença considerável na temperatura, com o dia ficando gradativamente mais quente durante o dia.

Para hoje, a previsão na região do Pantanal aponta para temperatura mínima de 17ºC e máximas de 32ºC. Na região Norte, a mínima varia entre 14ºC e pode chegar até 34ºC em certos locais.

Na região sudoeste do Estado, a temperatura mínima é de 20ºC e a máxima é de 32ºC. Na região de Campo Grande, a mínima é de 16ºC e a máxima é de 29ºC. Na região do Bolsão a mínima mais baixa é de 12ºC, enquanto se espera máximas de 30ºC.

Na revisão da Grande Dourados, a previsão mostra mínimas de 12ºC e máximas de 29ºC. Na região Leste a mínima é de 13ºC e a máxima é de 28ºC.

Na região Cone-Sul a mínima é de 12ºC e a máxima de 27ºC, enquanto na Sul-Fronteira as temperaturas variam de 14ºC até 27ºC.

