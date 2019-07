Domingo será de sol em Mato Grosso do Sul

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) para este domingo (14) é de sol forte em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A amplitude térmica será de 20°C.

A umidade relativa do ar diminui bastante no período da tarde. É recomendável tomar cuidados como beber muita água (um copo a cada duas horas é o ideal), usar umidificador ou colocar toalhas úmidas pelos ambientes da casa, lavar nariz e olhos com soro fisiológico pelo menos três vezes ao dia e evitar exercícios físicos entre 11h e as 15h.

Confira abaixo o mapa do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) com a previsão para algumas regiões do Estado.

