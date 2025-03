Domingo serÃ¡ de sol mas com possibilidade de tempestade em algumas regiÃµes de MS

O domingo (16) amanheceu de sol em Campo Grande, no entanto, o clima promete ser de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, segundo a meteorologia. As temperaturas devem atingir os 38ºC.

Segundo a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima no Estado), há ainda possibilidade de tempestade nas regiões norte e nordeste, atingindo municípios como Coxim e Paranaíba. Inclusive, elas estão sob alerta amarelo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que significa perigo para chuvas intensas de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h.

As chuvas devem ser provocadas pelo "avanço de uma frente fria oceânica, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica", ainda de acordo com o Cemtec.

Nas demais regiões, as chuvas devem ser de menor intensidade. O céu poderá ficar encoberto por nuvens durante a maior parte do dia, com períodos ensolarados intercalados.

