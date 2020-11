Domingo será de sol, mas temperatura não deve passar dos 30°C

O tempo deve ser firme neste domingo (1°), em todas as áreas de Mato Grosso do Sul, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec).



O céu será de claro a nublado com pouca possibilidade de chuva. Em Campo Grande o sol aparece, mas temperatura máxima não deve passar dos 29°C enquanto a mínima fica em 16°C, com presença de ventos fracos e moderados.

Nas demais áreas do Estado, as temperaturas seguem amenas neste domingo, com variação estimada de 14°C a 32°C.



A região sudoeste é a que terá o domingo menos quente com algumas cidades registrando temperatura máxima de 22°C. Confira:

