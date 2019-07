Domingo será frio e temperaturas devem subir nesta segunda

O tempo frio ainda permanece em algumas regiões de Mato Grosso do Sul neste domingo (7). A previsão aponta geada fraca a moderada especialmente no sul do estado.

Para quem não quem não estava gostando do tempo frio, a partir de segunda-feira (8) as temperaturas comec?am a aumentar gradativamente, porém contuinua a condic?a?o de dia ensolarado com ceu claro e noites frias.

Esta condic?a?o deve persistir durante toda pro?xima semana.

A mínima em Campo Grande neste domingo deve ser de 5°C e máxima de 18°C. No interior do estado, a mínima pode chegar a 0°C e máxima 25°C.

