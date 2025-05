Domingo tem previsão de tempo firme com máxima de até 31ºC na Capital

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica clima estável neste domingo (4), em todo o Mato Grosso do Sul, o sol aparece entre nuvens.

Em Campo Grande não é diferente, dia amanhece ameno, mas temperatura deve chegar aos 30ºC, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece baixos índices de umidade relativa do ar, que devem oscilar entre 25% e 45%, o que exige atenção com a hidratação e cuidados com a saúde.



Ainda em relação às temperaturas estão previstas mínimas entre 18-23°C e máximas entre 25-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

