Domingo terá sensação térmica de "um sol pra cada um"

O Estado de Mato Grosso do Sul enfrenta calor e baixa umidade do ar neste domingo (6), conforme o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de MS.



Campo Grande pode registrar temperatura máxima de 38°C, enquanto a mínima fica na casa dos 28°C.



No Estado, devido ao período com grande amplitude térmica e sem expectativa de chuva, a umidade relativa do ar ficará abaixo de 30% à tarde com picos mínimos de abaixo de 20%.



O Intituto Nacional de Mateorologia (Inmet) avisa para o perigo da baixa umidade. A orientação é ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, evitar exercícios entre 10 e 16 horas, evitar exposição à luz solar em horário de pico, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.







