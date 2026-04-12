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Clima

Domingo terá sol, aumento de nuvens e risco de tempestades em MS

Previsão indica chuva com raios, rajadas de vento e acumulados acima de 30 mm, principalmente nas regiões leste e sudeste

12 abril 2026 - 08h35Taynara Menezes
Apesar de sol, Campo Grande pode ter chuvaApesar de sol, Campo Grande pode ter chuva   (Luiz Vinicius)

O domingo (12) será marcado por tempo instável em Mato Grosso do Sul, com períodos de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. Conforme a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há possibilidade de pancadas de chuva e tempestades, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento em diversas regiões do estado.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 21°C, com máxima de 29°C. A Capital deve ter aumento de nuvens ao longo do dia, com chance de chuva e trovoadas.

Nas demais regiões, o cenário é semelhante, com destaque para volumes mais expressivos de chuva no leste e sudeste. Em Dourados, na região da Grande Dourados, os termômetros variam entre 20°C e 30°C. Já em Três Lagoas, no Bolsão, a mínima é de 23°C e a máxima chega aos 33°C.

No Pantanal, Corumbá registra temperaturas entre 25°C e 34°C, enquanto Aquidauana, na região sudoeste, tem variação entre 24°C e 32°C. No norte do estado, Coxim apresenta mínima de 23°C e máxima de 33°C.

Na região sul-fronteira, Ponta Porã deve ter um domingo mais ameno, com temperaturas entre 21°C e 27°C. Já no Cone-Sul, Iguatemi varia entre 21°C e 27°C. No leste, Anaurilândia registra mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Segundo o Cemtec, a instabilidade é favorecida pelo intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e ao deslocamento de cavados, o que contribui para a formação de nuvens carregadas.

Há previsão de acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar 30 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões sudeste e leste do estado.

Os ventos sopram do quadrante leste, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima desse valor.

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