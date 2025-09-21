Menu
'Domingou' com muito sol e previsão de chuvas isoladas em MS

Aliado ao calor, a umidade relativa do ar cai para níveis críticos, com valores entre 10% e 30%

21 setembro 2025 - 08h34Brenda Assis
Sol apareceu entre nuvens em Campo GrandeSol apareceu entre nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O tempo segue firme, com muito sol e uma grande variação de nuvens no céu de Mato Grosso do Sul neste domingo (21). Aliado ao calor, a umidade relativa do ar cai para níveis críticos, com valores entre 10% e 30%, especialmente durante as horas mais quentes do dia.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas condições meteorológicas elevam significativamente o risco de incêndios florestais, exigindo atenção redobrada.

Embora o tempo seco predomine, o forte aquecimento diurno pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, porém de forma pontual e passageira.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 18°C e máximas de 37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. No sudoeste e área pantaneira as temperaturas devem variar entre 24°C e 40°C.

O bolsão, leste e norte devem registrar mínimas de 19°C e máximas de 36°C. Em Campo Grande estão previstas temperaturas entre 25°C e 36°C.

