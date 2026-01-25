Menu
Menu Busca domingo, 25 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Clima

Domingou com muito sol e previsão de tempestade em Mato Grosso do Sul

m Campo Grande, a previsão aponta mínimas de 23°C, com máximas que devem atingir 36°C

25 janeiro 2026 - 08h31Brenda Assis
Sol brilhou logo pela manhã em Campo GrandeSol brilhou logo pela manhã em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O domingo (25) será marcado por tempo instável em Mato Grosso do Sul. A previsão indica presença de sol ao longo do dia, porém com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas em diferentes regiões do estado. Em alguns pontos, são esperadas tempestades isoladas com raios e rajadas de vento.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as instabilidades são provocadas pelo avanço de uma frente fria oceânica, que atua em conjunto com o forte aquecimento diurno e a elevada disponibilidade de umidade. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica contribui para a formação de nuvens carregadas, aumentando o risco de chuvas volumosas em curto período de tempo.

Em relação às temperaturas, as regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados devem registrar mínimas de 19°C, com máximas de 37°C. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, os termômetros devem marcar mínimas mais elevadas, de 25°C, e máximas que podem atingir os 39°C.

Nas regiões do Bolsão, Norte e Leste do estado, as temperaturas mínimas ficam entre 21°C e 37°C. Em Campo Grande, a previsão aponta mínimas de 23°C, com máximas que devem atingir 36°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sábado será quente e com muito sol em MS
Clima
Sábado será quente e com muito sol em MS
Sol deu as caras logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Sexta-feira promete ser calorenta e máxima atinge 39°C em cidades de MS
Calor volta a predominar em MS
Clima
Prepara o tereré! Calor deve aumentar e máximas podem beirar 40°C no fim de semana em MS
Muito sol previsto para o estado
Clima
Clima segue quente e MS deve ficar sem chuva nesta quinta-feira
Sol raiou em Campo Grande
Clima
Mato Grosso do Sul segue com temperaturas 'nas alturas' nesta quarta-feira
Máxima não passa de 32°C na capital
Clima
Temperaturas sobem nesta terça-feira e máximas podem atingir 38°C em parte de MS
Tempo nublado e risco de chuva para Campo Grande
Clima
Frente fria ameniza calor e provoca chuvas em quase todo o Brasil
Tempo amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Segunda-feira terá calor de 35°C, mas meteorologia prevê chuvas em MS
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
Sol marca o início do domingo, mas frente fria eleva risco de temporais em MS
Dia promete ser quente e de bastante calor
Clima
Calorão segue presente no sábado e chuvas podem aparecer em MS

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado