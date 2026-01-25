Domingou com muito sol e previsão de tempestade em Mato Grosso do Sul

O domingo (25) será marcado por tempo instável em Mato Grosso do Sul. A previsão indica presença de sol ao longo do dia, porém com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas em diferentes regiões do estado. Em alguns pontos, são esperadas tempestades isoladas com raios e rajadas de vento.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as instabilidades são provocadas pelo avanço de uma frente fria oceânica, que atua em conjunto com o forte aquecimento diurno e a elevada disponibilidade de umidade. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica contribui para a formação de nuvens carregadas, aumentando o risco de chuvas volumosas em curto período de tempo.

Em relação às temperaturas, as regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados devem registrar mínimas de 19°C, com máximas de 37°C. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, os termômetros devem marcar mínimas mais elevadas, de 25°C, e máximas que podem atingir os 39°C.

Nas regiões do Bolsão, Norte e Leste do estado, as temperaturas mínimas ficam entre 21°C e 37°C. Em Campo Grande, a previsão aponta mínimas de 23°C, com máximas que devem atingir 36°C.

