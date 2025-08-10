'Domingou' com muito sol e vento gelado em Mato Grosso do Sul

Apesar de ter amanhecido com um frio, o domingo (10) deverá ser de tempo estável, com muito sol e variação de nebulosidade em algumas localidades de Mato Grosso do Sul.
Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), isso ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme no estado.
Enquanto isso, o frio deve ter temperaturas mínimas de até 0°C em algumas cidades. Diante desse cenário, há probabilidade de ocorrência de geada, especialmente na região sul do estado.
Em Campo Grande são previstas mínimas de 5°C e máximas de 22°C. Confira no mapa:
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Clima
Manhã de sábado foi geada e sensação térmica negativa em municípios de MS
Clima
Sábado será de tempo estável e baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul
Clima
Frente fria chega e temperaturas começam a cair nesta sexta-feira em MS
Clima
Quinta-feira promete tempo com sol e estável em meio a chegada de frio em MS
Clima
Antes de friozão, tempo pode esquentar 'um pouquinho' nesta quarta em MS
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Clima
Julho registrou déficit de chuvas em todo Mato Grosso do Sul
Clima
Brasil autoriza ação na OMC contra tarifas impostas pelos EUA
Clima
Tempo nublado aumenta chances de chuva nesta terça-feira em MS
Clima