'Domingou' com muito sol e vento gelado em Mato Grosso do Sul

Apesar de ter amanhecido com um frio, o domingo (10) deverá ser de tempo estável, com muito sol e variação de nebulosidade em algumas localidades de Mato Grosso do Sul.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), isso ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme no estado.

Enquanto isso, o frio deve ter temperaturas mínimas de até 0°C em algumas cidades. Diante desse cenário, há probabilidade de ocorrência de geada, especialmente na região sul do estado.

Em Campo Grande são previstas mínimas de 5°C e máximas de 22°C. Confira no mapa:

