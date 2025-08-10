Menu
'Domingou' com muito sol e vento gelado em Mato Grosso do Sul

Apesar disso, alguns locais podem ter variação de nebulosidade

10 agosto 2025 - 08h41Brenda Assis
Sol apareceu entre nuvens em Campo GrandeSol apareceu entre nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Apesar de ter amanhecido com um frio, o domingo (10) deverá ser de tempo estável, com muito sol e variação de nebulosidade em algumas localidades de Mato Grosso do Sul.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), isso ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme no estado.

Enquanto isso, o frio deve ter temperaturas mínimas de até 0°C em algumas cidades. Diante desse cenário, há probabilidade de ocorrência de geada, especialmente na região sul do estado.

Em Campo Grande são previstas mínimas de 5°C e máximas de 22°C. Confira no mapa:

WhatsApp Image 2025 08 10 at 07.57.33

